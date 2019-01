RIVISTA SCI news

L’annuncio era nell’aria: Lindsey Vonn torna a gareggiare e lo farà nel prossimo fine settimana a St. Anton in Austria.

La campionessa di Vail reduce da un lungo stop dovuto ad un infortunio al ginocchio sinistro, rimediato durante un allenamento a metà novembre prima della tappa di Lake Louise, ha sciolto le riserve e ha deciso di tornare in pista annunciandolo con un video sul suo profilo Instagram.

“Vi prego di guardarlo fino alla fine – scrive Lindsey nel post del video – non ho ancora finito!!! Sono state dure queste sei settimane, ma sono di nuovo sugli sci e sono emozionata di tornare al cancelletto di partenza. Ci vediamo a St. Anton, questo fine settimana”.

Tornerà dunque a gareggiare nel circo bianco il prossimo fine settimana, il 12 e 13 gennaio, a Sankt Anton dove sono in programma una discesa libera ed un superG di coppa del mondo.

Sono state sei settimana senza sci per la Vonn che in questi giorni, rientrata da casa in Colorado, ha effettuato dei test sciistici sulle nevi altoatesine di Reinswald in Val Sarentino. I riscontri cronometrici sono stati positivi e la 34enne, nativa del Minnesota, ha deciso di tornare alle competizioni per quella che forse potrebbe essere la sua ultima stagione agonistica. Nel mirino la campionessa statunitense ha il record assoluto di 86 vittorie detenuto dallo svedese Ingemar Stenmark: al momento la Vonn si trova a quota 82.

Foto: GEPA pictures/Thomas Bachun