RIVISTA SCI news

Cambio in corsa tra le convocazioni per il superG della prossima tappa di coppa del mondo femminile di Sankt Moritz di sabato 14 e domenica 15 dicembre.

Questa mattina lo staff tecnico in un primo momento aveva convocato per l’esordio in coppa del mondo la vicentina di Asiago Asja Zenere che si era ben distinta in Coppa Europa con un podio in gigante qualche giorno fa.

Nel tardo pomeriggio il cambio in corsa con la convocazione al suo posto di un’altra debuttante la 19enne valdostana Giulia Albano, reduce dal quinto posto in superG nella Coppa Europa a Kvitfjell lo scorso 5 dicembre.

La Zenere, il cui debutto in coppa viene dunque rinviato a data da destinarsi, è stata, invece, dirottata dai tecnici azzurri sulle prossime gare di Coppa Europa Andalo sulla Paganella in Trentino.

Foto: Gazzettamatin