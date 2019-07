RIVISTA SCI news

by

Onorificenza di Cavalieri di San Marino per la campionessa olimpica di discesa Sofia Goggia e per il presidente della Fisi Flavio Roda.

La campionessa olimpica di discesa femminile Sofia Goggia e il Presidente FISI Flavio Roda saranno ricevuti, domani, mercoledì 24 luglio dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino in una giornata storica per una delle repubbliche più antiche al mondo, situato fra l’Emilia-Romagna e le Marche.

Entrambi incontreranno a partire dalle ore 19.00 per un saluto di benvenuto il Segretario di Stato per lo Sport, Marco Podeschi, terminato il quale si sposteranno in piazza della Libertà e da lì verso il Palazzo del Governo, dove ceneranno con gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori, che consegneranno loro l’onorificenza di Cavaliere concesso dal Gran Magistero dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

“La presenza a San Marino di una campionessa del calibro di Sofia Goggia e del Presidente Flavio Roda è per noi un grande onore e una chiara testimonianza dei buoni rapporti che da sempre ci legano con l’Italia – ha commentato il presidente federale sammarinese Eraldo Cellarosi –. Speriamo che la visita serva da stimolo per i giovani che si sono da poco avvicinati alle discipline invernali, affinché possano proseguire il loro percorso andando ad alimentare il bacino da cui attingere atleti per l’attività agonistica federale”.

Foto: GEPA pictures/Mario Kneisl