RIVISTA SCI news

Non poteva cominciare nel migliore dei modi la tre giorni di Coppa del Mondo a Prato Nevoso, organizzata dalla società DiscesaLiberi.

Le nevi piemontesi, baciate da uno splendido sole, hanno celebrato la prima vittoria della coppia nata lo scorso settembre: Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli. Dopo i cinque secondi posti (3 in superG e due in gigante) della scorsa settimana a Veysonnaz, il tandem delle Fiamme Gialle ha scalato l’ultimo gradino mancante e ha regalato un bel successo tra i Visually Impaired ai tanti ragazzi delle scuole accorsi a sostenerli a bordopista.

Per gli azzurri, miglior tempo sia nella prima (47”34) sia nella seconda manche (45”89): 1’33”23 il riscontro finale, con ben 6” sulla coppia slovacca composta da Miroslav Haraus e la sua guida Maros Hudik (1’19”33).

Insomma, Jack e Andrea si sono fatti il regalo di compleanno con qualche giorno d’anticipo visto che compiono entrambi gli anni lo stesso giorno, il 18 gennaio: 21 per il trentino, 28 per la guida lombarda.

Soddisfatto anche il presidente del Cip, Luca Pancalli, domani presente a Prato Nevoso: «Un successo che conferma il talento di Giacomo e la forza di questa coppia. Siamo ormai di fronte a un’eccellenza paralimpica. Bravi ragazzi. La stagione è lunga, continuate così».

Una giornata da ricordare anche per Davide Bendotti (Polisportiva Disabili Valcamonica), al miglior risultato in Coppa del Mondo. Quinto posto tra gli Standing (1’45”26) per lo sciatore della val di Scalve. Nella stessa categoria, uscita nella seconda manche per David Unterhofer.