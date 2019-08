RIVISTA SCI news

Alta stagione e tempo di vacanze: sembra incredibile ma anche ad agosto si può andare in vacanza risparmiando. Soprattutto sui monti. Ci sono infatti diverse proposte e promozioni per rilassarsi al fresco o praticare tante attività outdoor, dallo sci alla mountain-bike al trekking). Ecco le migliori occasioni selezionate da Montagnagratis.it

1.

Offerta trekking a San Martino di Castrozza

Programma un trekking da rifugio a rifugio nel cuore delle Dolomiti: con il pacchetto Dolomiti Palaronda Trek di 3 notti puoi fare una grande esperienza. Da 165€!Trek di 3 notti puoi fare una grande esperienza. Da 165€!

2.

La Thuile: scegli il tuo pacchetto preferito

Prenota la tua vacanza a La Thuile e goditi il piacere della natura, della mountain-bike e della buona tavola. Scegli la formula che preferisci, a partire da 22.50€!

3.

Speciale soggiorno famiglia in Piemonte

Offerta Family Summer Week dell’Hotel La Vetta di S.Domenico, in Piemonte: soggiorno di 7 notti in mezza pensione, parco avventura e tante attività, da 1199€ a famiglia!mezza pensione, parco avventura e tante attività, da 1199€ a famiglia!

4.

Settimana di trekking in offerta sul Lago di Garda

Quest’estate scopri i bellissimi trekking sul Lago di Garda. Puoi approfittare anche di un pacchetto trekking di 5 notti con escursioni guidate e non solo

5.

Offerta sci estivo a Cervinia

A 3480 metri sul ghiacciaio del Plateau Rosa è ancora tempo di sci. Prenota il tuo pacchetto di 3 o 6 giorni a Cervinia e hai la scuola sci compresa e non solo. Da 360€!Cervinia e hai la scuola sci compresa e non solo. Da 360€!

6.

Val di Sole: tanti vantaggi a solo 1€!

Per una vacanza nella trentina Val di Sole acquista a solo 1 euro la card ad hoc per avere tantissimi sconti e vantaggi su impianti di risalita, trasporti, terme, musei e shopping

7.

Pacchetto famiglia su misura all’Alpe Cimbra

Una vacanza a misura di famiglia: è quella che si può trascorrere all’Alpe Cimbra, in Trentino, con un pacchetto speciale da 200€, per 4 notti in mezza pensione e tante attività!all’Alpe Cimbra, in Trentino, con un pacchetto speciale da 200€, per 4 notti in mezza pensione e tante attività!

8.

Mountain-bike: weekend per famiglie in Svizzera

Un weekend o una settimana da trascorrere in mountain-bike con tutta la famiglia sulle Alpi Svizzere: il resort Catrina Experience di Disentis propone una formula da 90€ al giorno!

9.

Settimana bimbi gratis nel Parco del Monte Baldo

Quest’estate i bambini potranno andare in vacanza con mamma e papà gratis: nel parco del Monte Baldo, Trentino, c’è un’offerta speciale per una settimana incredibile!

10.

Sport Specialist: super sconti su attrezzatura

Nei negozi Sport Specialist quest’estate puoi scegliere tantissimi prodotti per l’outdoor a prezzi super: gli sconti partono dal 40% sui migliori brand!tantissimi prodotti per l’outdoor a prezzi super: gli sconti partono dal 40% sui migliori brand!

11.

Noleggia l’attrezzatura outdoor con Decathlon

Se noleggi sul sito Decathlon Rent la tua attrezzatura per gli sport outdoor trovi offerte specialissime: mountain-bike, sup o kayak a prezzi imbattibili! Da soli 19€!