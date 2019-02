RIVISTA SCI news

Diventare il più grande sciatore di sempre ad un mondiale in fatto di medaglie d’oro conquistate. Di chi parliamo? Naturalmente di Marcel Hirscher.

L’austriaco si presenta a questa 45/a edizione dei Mondiali con l’obiettivo dichiarato di vincere la medaglia d’oro in gigante e slalom. Il campione di Annaberg ha già fatto sapere che non gareggerà, infatti, in superG e nel Team Event, arrivando solo il 13 di febbraio ad Are.

Attualmente Hirscher nella sua carriera ha raccolto, alla rassegna iridata, la bellezza di 6 medaglie d’oro e 3 d’argento. Meglio di lui a livello assoluto il grande, anche lui austriaco, Toni Sailer che collezionò 7 ori e 1 argento.

C’è da dire però che Hirscher ha potuto contare anche sul team event che all’epoca di Sailer non esisteva, come pure il superG, mentre per quanto riguarda lo sciatore di Kitzbuehel ai suoi tempi le medaglie Olimpiche valevano anche come Mondiale.

Hirscher dunque avrà dunque a disposizione due match point a questa rassegna per superare il connazionale Sailer e diventare così il più grande ad un mondiale, dopo aver già conquistato il record assoluto di coppe del mondo assolute (ben 7 e va per l’ottava) conquistate in carriera.

