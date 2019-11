RIVISTA SCI news

Vittorio Savio soprannominato “Il Conte”, sudtirolese Dop, visto che la sua seconda madrelingua dopo l’italiano è il tedesco. Ha collaborato dal 1987 con numerose testate occupandosi di sport in generale ed in particolare di quello invernale. Nel mondo della coppa del mondo di sci alpino dall’era Tomba, ha seguito sul campo anche diverse Olimpiadi invernali e Mondiali. Sportivo praticante, si fa prima a dire quali sport non ha affrontato. Per Radio Capital segue da dieci anni anche il Giro d’Italia di ciclismo, ma è lo sci alpino il suo primo amore dopo i suoi 3 cani setter.