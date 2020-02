RIVISTA SCI news

Nel disastrato gigante di Garmisch-Partenkirchen vince il francese Alexis Pinturault superando Loic Meillard. Il migliore degli azzurri Simon Maurberger 15/o.

Sotto un diluvio di pioggia il gigante accorciato di Garmisch-Partenkirchen se lo aggiudica il francese Alexis Pinturault in recupero mettendosi dietro tutti colori i quali lo avevano preceduto nella manche mattutina.

Il transalpino è stato autore di una grande seconda manche mettendosi alle spalle il norvegese Haugen-Nestvold che lo aveva preceduto in mattinata e poi finito quarto. L’elvetico Loic Meillard resta l’eterno piazzato, ancora a podio, ma senza vittoria, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella prima manche e poi finito per soli 16 centesimi alle spalle di Pinturault. Terzo resta il norvegese Leif Kristian Haugen-Nestvold staccato di 24 centesimi.

Quarto in rimonta di quattro posti c’è il croato Filip Zubcic a precedere il cugino sloveno Zan Kranjec e il norvegese Kilde. Solo 6/o Henrik Kristoffersen, non impeccabile che ha pagato la poca efficacia della sua sciata rotolando indietro di ben 4 posizioni, facendosi così recuperare qualcosa in graduatoria generale dal francese Pinturault.

L’Italia resta lontana dalle posizioni di vertice. Ottima seconda manche per Simon Maurberger, 30/o al termine della discesa mattutina che riesce a recuperare numerose posizioni risalendo fino ai top15 grazie al miglior tempo di manche. Ci ha provato Luca De Aliprandini con una grande seconda manche, ma nel finale il trentino perde un po’ di velocità e regala decimi preziosi finendo 18/o alle spalle del compagno di squadra Maurbeger.

Perde, anche, Riccardo Tonetti scivolato indietro (24/o) come pure Giovanni Borsotti finito in fondo alla graduatoria (27/o) dopo una discreta prima manche. Borsotti chiude subito davanti a Daniele Sorio (30/o) che ottiene, invece, i primi importanti punti in coppa del mondo. Nella prima manche non si erano qualificati Nani e Bosca, mentre era uscito Ballerin.

Ora il circo bianco si sposta a Chamonix in Francia per uno slalom ed uno slalom parallelo.

Foto: Colmar-Pentaphoto/Alessandro Trovati