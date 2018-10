RIVISTA SCI news

by

Sono state presentate le tute che con cui Kappa vestirà gli atleti Fisi nel corso della stagione agonistica 2018 2019.

Il bianco, il rosso, il verde, ovvero i colori della bandiera italiana, sono il tema principale delle divise da gara realizzate da Basicnet a marchio Kappa che vedremo indossare in pista ai nostri atleti.

La collezione Fis Race Apparel è stata presentata in serata a Milano nell’ambito di Fisi in Tour, al termine di una giornata iniziata a Trento in concomitanza con il Festival dello Sport di Gazzetta che aveva visto la consegna delle Audi agli atleti Fisi.

Le nuove tute, sviluppate dal centro ricerca e sviluppo di Kappa rappresentano un’evoluzione ormai decennale di collaborazione con la Federsci che ha portato a innovazioni come il il Vacuum System Technology 1.1. utilizzato nelle tute da discesa e superG, che rende ancora più efficiente la fluidità dell’aria attraverso la tuta, migliorando ulteriormente le prestazioni in gara.

Il colore bianco sarà portato in gara dagli atleti dello sci alpino, il verde da quelli dello sci nordico, il rosso sarà invece indossato negli sport del ghiaccio e il grigio e blu royal dagli specialisti di snowboard e freestyle.