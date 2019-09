RIVISTA SCI news

by

La prima neve ha già imbiancato le vette lo scorso weekend, ma l’estate non è ancora finita e ci sono ancora tante occasioni per trascorrere qualche giorno di vacanza in montagna.

Ecco le 5 migliori occasioni selezionate da Montagnagratis.it

1. Speciale soggiorno famiglia in Piemonte

Offerta Family Summer Break dell’Hotel La Vetta di San Domenico, in Piemonte: fino a metà settembre, pacchetto di 3 notti in mezza pensione, parco avventura e tante attività, da 599€ a famiglia!

2. Offerta soggiorno rustico in Val d’Ayas

Fino a fine settembre scopri la Valle d’Aosta più genuina soggiornando a L’Aroula tra gli alpeggi di Champoluc, nella valdostana Val d’Ayas. Offerte soggiorno da 65€ a notte con sconti per i bimbi!

3. Sotto il Monte Rosa la settimana è in super offerta

La settimana più conveniente dell’anno? A settembre! Al Mirtillo Rosso Family Hotel di Alagna, dall’8 al 22 settembre il soggiorno per famiglie parte da 590€ per 4 notti!

4. Autunno a Livigno con l’offerta e-bike

Per quest’autunno l’Hotel Montivas Lodge di Livigno propone un pacchetto speciale per gli amanti della bici: 3 notti con utilizzo della e-bike a partire da 139.50€!

5. Svizzera: mercoledì con impianti a soli 9€!

Ad Andermatt, Sedrun e Disentis, nei Grigioni, tutti i mercoledì fino a metà ottobre puoi utilizzare gli impianti di risalita per portarti in quota e fare bellissime pedalate o escursioni a soli 9€!