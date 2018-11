RIVISTA SCI news

Purtroppo Felix Neureuther ha dovuto alzare bandiera bianca e non sarà al via domani nello slalom speciale maschile di coppa del mondo, il primo della stagione, a Levi in Finlandia.

Il campione tedesco rimasto vittima ieri in allenamento di un infortunio al pollice della mano destra – frattura al pollice – ha provato questa mattina nella sciata libera la sua condizione, ma il dolore è troppo forte.

“Non ha senso per me correre in questa condizioni – ha dichiarato ai media tedeschi Neureuther – il dolore è troppo forte. A questo punto abbiamo deciso per un mio rientro a Monaco per poter effettuare quanto prima l’operazione al pollice”.

Lo slalomista di Garmisch-Partenkirchen rientrerà già questa sera in Germania e molto probabilmente domani o al più tardi lunedì sarà sottoposto ad un intervento chirurgico a Monaco di Baviera. I tempi del suo rientro non dovrebbero essere molto lunghi.