RIVISTA SCI news

Ricomincia da Appiano, in provincia di Bolzano, la stagione 2019 2020 del biathlon che segue l’annata migliore di sempre per Dorothea Wierer e tutta la squadra azzurra.

Wierer difenderà infatti la Coppa del mondo generale e la sua prima avversaria è sempre un’italiana, Lisa Vittozzi, in lotta fino all’ultima gara per la Coppa di cristallo e finita al secondo posto. A queste si aggiungono la Coppa di pursuit sempre vinta da Wierer e quella dell’individuale in cui invece ha trionfato Vittozzi. Da non dimenticare poi le medaglie iridate, ben cinque, conquistate ai mondiali di Oestersund tra cui spiccano i due ori con Wierer e Windisch nelle mass start femminile e maschile.

Il primo ritiro della stagione vedrà presenti tutti i big della squadra azzurra, i convocati sono: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Dominik Windisch, Lukas Hofer, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier, Thomas Bormolini, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari e Giuseppe Montello.