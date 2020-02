RIVISTA SCI news

Una sublime Federica Brignone comanda la combinata alpina di coppa del mondo a Crans Montana al termine del superG femminile.

L’azzurra con una prestazione impeccabile, non senza qualche rischio però, chiude al comando il superG a fisarmonica sul tracciato elvetico che ha creato non pochi problemi alle sue avversarie.

“Mi sono sentita bene sugli sci – ha dichiarato la carabiniera di La Salle al traguardo – e sono riuscita ad imporre la mia linea che si è dimostrata quella giusta. Ora mi concentro sullo slalom. Sarà una battaglia”.

Alle spalle dell’azzurra l’avversaria più pericolosa, Petra Vlhova, alle prese con un problema ad una gamba trattato questa mattina con anti dolorifici, che è stata in grado di restare in scia di Federica, accusando solo 58 centesimi di ritardo e che dunque risulterà molto pericolosa nella manche di slalom.

Peccato per Marta Bassino finita fuori nell’unico passaggio trabocchetto di questo tracciato, dove hanno pagato dazio in diverse, tra cui anche la nostra Nicol Delago. la portacolori di Borgo San Dalmazzo stava viaggiando con un vantaggio di quasi tre decimi sulla Brignone prima di finire fuori.

Terzo tempo per l’austriaca Nina Ortlieb, a podio qui in discesa, che paga 66 centesimi di ritardo a precedere la ceca Ester Ledecka (+0.79) e l’austriaca Franziska Gritsch (+0.81).

Bellissima prestazione per la trentina Laura Pirovano che con il pettorale 32 si inserisce in 7/a posizione a +1.04. Per la vittoria in questa combinata c’è anche l’elvetica Wendy Holdener che chiude 10/a a +1.50. Undicesimo tempo per l’azzurra Elena Curtoni a +1.59, mentre Nadia Delago è più attardata a +2.65.

Manche di slalom in programma alle ore 13.30 (diretta tv su RaisportHD ed EurosportHD).