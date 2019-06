RIVISTA SCI news

E’ stato ufficializzato il Calendario Coppa del mondo di sci femminile 2019 2020, come deliberato nel recente meeting Fis di Dubrovnik.

Tante le novità per le nostre Alpi che vedono il ritorno di La Thuile e Sestriere dopo il grande successo di quattro anni fa mentre Cortina ospiterà le finali di Coppa del mondo dal 18 al 22 marzo: cinque giorni di grande sci sulle piste che ospiteranno i Mondiali nel 2021.

Si inizia come sempre da Soelden, in Austria il 26 ottobre, mentre le prime gare italiane saranno a Sestriere il 18 e 19 gennaio. In programma ci sono un gigante e uno slalom parallelo.

A La Thuile invece l’appuntamento è per il 29 febbraio/1 marzo con in programma un superG e una combinata alpina. Si chiude poi in bellezza sulle rinnovate piste di Cortina d’Ampezzo.

Calendario Coppa del mondo di sci femminile 2019 2020

Clicca qui per il calendario maschile

Sabato 26/10/19: Solden (Aut) – GS

Sabato 23/11/19: Levi (Fin) – SL

Sabato 30/11/19: Killington (Usa) – GS

Domenica 01/12/19: Killington (Usa) – SL

Venerdì 06/11/19: Lake Louise (Can) – DH

Sabato 07/12/19: Lake Louise (Can) – DH

Domenica 08/12/19: Lake Louise (Can) – SG

Sabato 14/12/19: St. Moritz (Svi) – PSL

Domenica 15/12/19: St. Moritz (Svi) – SG

Martedì 17/12/19: Courchevel (Fra) – SL

Sabato 21/12/19: Val d’Isère (Fra) – DH

Domenica 22/12/19: Val d’Isère (Fra) – AC

Sabato 28/12/19: Lienz (Aut) – GS

Domenica 29/12/19: Lienz (Aut) – SL

Sabato 04/01/20: Zagabria (Cro) – SL

Martedì 14/01/20: Flachau (Aut) – SL

Sabato 18/01/20: Sestriere (Ita) – GS

Domenica 19/01/20: Sestriere (Ita) – PSL

Sabato 25/01/20: Bansko (Bul) – DH

Domenica 26/01/20: Bansko (Bul) – SG

Sabato 01/02/20: Rosa Khutor (Rus) – DH

Domenica 02/02/20: Rosa Khutor (Rus) – SG

Sabato 08/02/20: Garmisch (Ger) – DH

Domenica 09/02/20: Garmisch (Ger) – SG

Sabato 15/02/20: Maribor (Slo) – GS

Domenica 16/02/20: Maribor (Slo) – SL

Sabato 22/02/20: Crans-Montana (Svi) – DH

Domenica 23/02/20: Crans-Montana (Svi) – AC

Sabato 29/02/20: La Thuile (Ita) – SG

Domenica 01/03/20: La Thuile (Ita) – AC

Sabato 07/03/20: Ofterschwang (Ger) – GS

Domenica 08/03/20: Ofterschawang (Ger) – SL

Martedì 10/02/20: Stoccolma (Sve) – PSL

Sabato 13/03/20: Are (Sve) – GS

Domenica 14/03/20: Are (Sve) – SL

Mercoledì 18/03/20: Cortina (Ita) – DH

Giovedì 19/03/20: Cortina (Ita) – SG

Venerdì 20/03/20: Cortina (Ita) – Team event

Sabato 21/03/20: Cortina (Ita) – SL

Domenica 22/03/20: Cortina (Ita) – GS