RIVISTA SCI news

LIVE DA ALTA BADIA – Il norvegese Kristian Leif Nestvold-Haugen guida la prima manche maschile di coppa del mondo dell’Alta Badia.

Su una Gran Risa “mutilata” del primo ripidissimo muro, sotto una fitta nevicata, il norvegese ha concluso con il tempo di 58″69 precedendo di soli 7 centesimi il giovane talento svizzero Marco Odermatt. Terzo tempo per il francese Alexis Pinturault in ritardo di 20 centesimi.

Classifica molto stretto, con i primi sette racchiusi in 30 centesimi, per un gigante dove non si poteva mai togliere il piede dall’acceleratore. Quarto è l’austriaco Marco Schwarz, quinto la sorpresa Kilde con il pettorale 32 e sesto Kristoffersen, per un dominio norvegese: tre nei primi sei.

Il migliore degli azzurri è il trentino Luca De Aliprandini, nono a 59 centesimi ed ancora in corso per un posto sul podio. Più attardati Manfred Moelgg e Riccardo Tonetti 26/i a pari merito a +1.45, 28/o Alex Zingerle a +1.49. Non qualificati Maurberger, Bosca, Borsotti, mentre Nani e Ballerin sono usciti.

Seconda manche in programma alle ore 13.00 (diretta tv su RaisportHD ed Eurosport).