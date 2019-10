RIVISTA SCI news

È autunno ma è già tempo di pensare alla neve. Ci sono infatti già tante occasioni da prendere al volo per cominciare la nuova stagione bianca con il piede giusto e soprattutto risparmiando. Ecco le prime 10 offerte invernali in anteprima selezionate da Scigratis.it

1. Prenota ora il Capodanno e hai un giorno gratis!

Lo sci club Pregnanese propone un pacchetto di 4-5 giorni per trascorrere il Capodanno a Cavalese (TN): se si prenota entro il 2 novembre, un giorno è gratis!

2. A Livigno lo skipass è compreso nel prezzo

A inizio stagione (fino al 20 dicembre) se prenoti un soggiorno di almeno 4 notti al Montivas Lodge di Livigno hai in omaggio lo skipass e tanti servizi assicurati per gli sciatori!

3. Alpe Cimbra: weekend in coppia sugli sci

Trascorri un bellissimo weekend in coppia sulle piste di Lavarone, in Trentino, approfittando di questa offerta: da 156€ a persona per 3 notti con 1 giorno di skipass gratis!

4. Settimana bianca con bimbi gratis in Trentino

Un’offerta golosa per le famiglie. Una settimana con bimbi gratis nelle stazioni sciistiche del Parco del Monte Baldo, in Trentino: 2 bambini non pagano e per l’adulto prezzi da 418€!

5. Pacchetto Ski Opening a Pontedilegno-Tonale

Per inaugurare la stagione bianca puoi approfittare del pacchetto Ski Opening a Pontedilegno-Tonale: 2 giorni in mezza pensione + 2 giorni skipass a partire da 185€

6. Prenota a Gressoney e scii gratis!

Se prenoti un soggiorno all’Hotel Lo Scoiattolo di Gressoney quest’inverno puoi sciare gratis. Lo skipass per l’intera durata della vacanza te lo regala l’hotel!

7. Noleggia l’attrezzatura junior da Sport Specialist a soli 99€!

Nei negozi DF-Sport Specialist puoi noleggiare il set completo attrezzatura sci junior a soli 99€ per tutta la stagione invernale. Il set è composto da sci + scarponi + bastoncini!

8. Tanti sconti e vantaggi da Milano Skilab

Da Milano Skilab, laboratorio e noleggio specializzato a Milano, puoi noleggiare l’attrezzatura da sci, fare il boot-fitting o preparare sci fondo-lamine e sciolina a prezzi super agevolati!

9. Bastoncini Fatcan in offerta!

La collezione Fatcan propone bastoncini personalizzabili e con tante fantasie. Approfitta ora di questa offerta: modello FC 2×2 Clip Team al prezzo promozionale di 89€!

10. Compra e vendi la tua attrezzatura al mercatino dell’usato

Compra e vendi la tua attrezzatura outdoor al mercatino dell’usato. È online il Garage Sale del sito The Sport Spirit. Puoi registrarti facilmente e creare l’annuncio!