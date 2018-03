RIVISTA SCI

Anche Cortina d’Ampezzo e le Dolomiti in lizza ora ufficialmente per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026. Presentata la lettera di interesse al Coni.

Quando sembrava che solo Milano/Torino fossero in corsa come città italiana candidata ad ospitare la rassegna a cinque cerchi invernale del 2026, alla data del 31 marzo, quella stabilita da regolamento Cio, è arrivata anche la lettera di interesse del Consiglio Comunale di Cortina d’Ampezzo.

“Siamo assolutamente in tempo – ha dichiarato quindi il presidente del Veneto Luca Zaia – perchè, dimostrando di saper leggere l’inglese, abbiamo visto che, nel regolamento Cio, i dossier si chiudono il 31 marzo, non il 29. E apprezziamo il fatto che Malagò abbia affermato che c’è anche Cortina. La nostra candidatura è sulla buona strada, anche perchè qui la neve è di casa. Abbiamo infrastrutture e piste e non ci serve nulla se non risorse per fare rete e uscire con una candidatura ecosostenibile ed ecocompatibile”.

Adesso, ha chiarito il presidente del Veneto, «andremo avanti a preparare il dossier, rispettando in maniera ossequiosa ogni indicazione del Cio, perchè non corriamo solo per correre, ma per fare una proposta innovativa. E non ci candidiamo “contro” qualcuno, ma chiediamo solo al Coni che la valutazione dei dossier sia obiettiva, pubblica, leggibile e comprensibile da tutti. E non esiste che l’aver organizzato l’Expo sia una carta vincente per tutta la vita: qui abbiamo imprenditori che fatturano come dieci Expo».

«Mi auguro che la commissione che valuterà le candidature – ha concluso Zaia – sia pubblica: intanto c’è, fino ad ottobre, la fase di dialogo e noi siamo pronti a interloquire con tutti. Intanto, vedremo di mettere in piedi l’organizzazione per redigere il dossier, ma ci vuole anche un Governo che sposi questa partita».

Il Coni ha dovuto così integrare il comunicato stampa pubblicato due giorni fa con il quale annunciava che solamente Milano/Torino fosse la località che aveva espresso interesse per una candidatura ad ospitare l’Olimpiade invernale del 2026.

Ecco l’integrazione dell’ufficio stampa Coni al comunicato del 29 marzo scorso: “Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dopo aver pubblicato il comunicato con cui ha annunciato di voler proseguire nella Fase di Dialogo per i Giochi Olimpici Invernali 2026 con la Città di Milano/Torino, ha ricevuto nel pomeriggio di oggi una lettera dal Sindaco di Cortina e una dal Presidente della Regione Veneto che mostrano il loro interesse ad entrare nella Fase di Dialogo dello stesso processo di candidatura con la città di Cortina. Il CONI ha inoltrato correttamente le due lettere al Direttore Generale del CIO, nel comune interesse di identificare lo scenario migliore per il territorio italiano”.

Dunque saranno Milano/Torino e Cortina d’Ampezzo/Dolomiti le due realtà italiane che punteranno a provare a riportare l’Olimpiade invernale nel nostro paese dopo le edizioni di Cortina 1956 e di Torino 2006.