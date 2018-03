RIVISTA SCI

by

Gli altoatesini Christof Innerhofer e Johanna Schnarf vincono i titoli tricolori di discesa e combinata alpina centrando una fantastica doppietta.

Si è chiusa con la vittoria dei due portacolori delle Fiamme Gialle la prima giornata dei Campionati Italiani di sci alpino in corso di svolgimento a Santa Caterina Valfurva e organizzati

splendidamente da Cancro Primo Aiuto, con il patrocinio della Regionale Lombardia, della FIS e della FISI.

Su una Deborah Compagnoni tirata a lucido, grazie al sapiente lavoro dell’equipe guidata da Omar Galli, e in una giornata fantastica, con temperatura frizzante con pochi gradi sotto lo zero termico, si sono tenute le prime due prove dei tricolori, la discesa libera al mattino e lo slalom per la combinata nel

primo pomeriggio.

Spettacolo puro in discesa, con tutti i big al via eccezion fatta per l’infortunato Peter Fill, impeganto sul lago di Garda a giocare a golf.

La nuova campionessa italiana è l’altoatesina Johanna Schnarf del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle che ha domato la Compagnoni concludendo la prova con il tempo di 1’24”37. Dietro di lei altre due

compagne di squadra, l’olimpionica Sofia Goggia, seconda col tempo di 1’24”79, e Nadia Fanchini, terza a 58 centesimi.

Assegnato anche il titolo italiano Giovani, per le nate dal 1997 in poi. Primo posto per la gardenese Nadia Delago (Fiamme Oro), sorella di Nicole, che, col tempo di 1’25”88, ha preceduto di 1”06 la figlia d’arte Teresa Runggaldier (Fiamme Gialle) e di 1”14 Sara Dellantonio (Fiamme Oro).

Su una pista che gli piace parecchio e che l’ha visto protagonista in Coppa del Mondo, Christof

Innerhofer (Fiamme Gialle) ha vinto il titolo italiano, terminando la prova col tempo di 1’22”08 e rifilando 20 centesimi a Matteo Marsaglia (Cs Esercito). Terzo il brianzolo Davide Cazzaniga (Cs Esercito) che ha concluso la gara col tempo di 1’22”58, scalzando dal podio Dominik Paris (Cs

Carabinieri – 1’22”60).

Per onore di cronaca la gara Open l’ha vinta lo svizzero Ralph Weber col tempo di 1’21”85. Tra i giovani

ha prevalso Federico Simoni (Cs Carabinieri) che, col tempo di 1’23”97, ha preceduto di un solo centesimo di secondo Nicolò Molteni (Cs Esercito). Terzo, con 1’24”31, Pietro Canzio delle Fiamme Oro.

In combinata non è cambiata la musica, almeno per quel che riguarda i vincitori del titolo italiano. In campo femminile Johanna Schnarf ha dominato anche lo slalom e vinto il secondo titolo tricolore di giornata col tempo totale di 2’11”95, superando ancora una volta Sofia Goggia, seconda col tempo di 2’12”88, e Nicol Delago, terza con il tempo di 2’13”90.

Sofia Pizzato (Esercito) ha vinto il titolo Giovani. La combinata maschile categoria Open l’ha vinta lo svizzero Ralph Weber col tempo di 2’08”02 davanti a Christof Innerhofer che si è aggiudicato il titolo italiano col tempo di 2’08”46. Sul podio della combinata Pietro Canzio (Fiamme Oro), 2’09”08 (vincitore anche del titolo italiano Giovani), e Matteo De Vettori (Fiamme Gialle), 2’09”21.

Il programma dei campionati italiani prosegue domani con le due prove di superG. Alle 9.00 al via la prova femminile e, a seguire, quella maschile mentre alle 17 in piazza Magliavaca si

terranno le premiazioni delle prime due giornate.

Sabato il gran finale con le due prove di gigante che concluderanno alla grande l’edizione 2018 dei campionati italiani di sci alpino.