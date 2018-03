RIVISTA SCI

Tempo di elezioni in seno alla Fisi. Domenica 22 aprile a Milano l’assemblea ordinaria per eleggere il nuovo presidente della Fisi e il relativo consiglio federale.

Si terrà a Milano domenica 22 aprile 2018 in via Feltre 17, alle ore 9.30 in prima convocazione e alle 11.00 in seconda convocazione, l’assemblea che eleggerà il nuovo presidente e il consiglio federale per il quadriennio olimpico 2018-2022 degli sport della neve.

Gli Sci club d’Italia saranno chiamati ad eleggere il nuovo presidente federale, i consiglieri federali, tra i quali anche quelli in quota tecnici, quelli in quota atleti e il collegio dei provibiri.

Il Consiglio federale, nella seduta del 28 febbraio scorso, ha assunto all’unanimità dei presenti la delibera relativa ai voti delle società per l’Assemblea Federale Ordinaria Elettiva del prossimo 22 aprile.

Per quanto riguarda le candidature al momento è confermata quella del presidente uscente Flavio Roda, reduce da due mandati, appoggiato dal presidente del comitato Fisi Trentino Angelo Dalpez e da quello delle Alpi Occidentali Piero Marocco. Gli sfidanti al momento dovrebbero essere due: l’ex direttore tecnico dello sci alpino maschile Claudio Ravetto e quella di Franco Vismara, patron degli impianti di Chiesa Valmalenco e organizzatore della coppa del mondo di BigAir a Milano.