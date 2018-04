GOLF TODAY

by

Augusta , 6 aprile

Dopo due giri Francesco Molinari è ultimo nella classifica della statistica chiamata “Strokes gained putting”, quella cioè che individua con precisione il rendimento del singolo giocatore sul green.

Dopo due giri, però, Francesco Molinari con un +2 totale e di giornata è saldamente nel taglio, con un’onorevole posizione di centro classifica.

Il semplice accostamento dei due dati fotografa perfettamente la situazione.

Ovvero Chicco ha giocato bene (e anche più che bene: lo posso testimoniare avendolo seguito in campo per tutte e 36 le buche) ma si è troppo spesso smarrito sul green, dove ha lasciato in due giorni almeno quattro o cinque pesantissimi colpi che avrebbero tranquillamente potuto collocarlo fra i primi dieci a metà strada del Masters. 32 putt il giovedì, 34 (davvero troppi) il venerdì.

In due giorni ha sbagliato praticamente solo due drive, entrambi alla delicatissima 17, entrambi salvati con approcci a pochi centimetri dalla buca per il par.

Ma la precisione esibita dal tee, spesso confortata anche dalla qualità dei colpi al green, è stata troppe volte vanificata al momento di chiudere la buca.

Per esempio, in due giri, Francesco non ha mai giocato un par 5 a tre colpi: però ne ha ricavato solo due birdie, entrambi alla 15.

Troppi tre putt hanno mortificato l’efficacia del suo gioco che due sole volte (sempre alla 17 come già detto) lo ha costretto a colpi di recupero dagli alberi, mentre tutti fra i suoi avversari, anche i più forti del mondo, hanno passato i loro guai nel ritornare in pista dopo tee shot erratici.

Purtroppo l’insicurezza provocata dall’ imbucare pochissimo, ha finito col condizionarlo anche su putt ravvicinati che, come sappiamo, ad Augusta non sono mai scontati.

Il primo risultato, comunque, cioè il passaggio del taglio, è centrato.

Spiace solo che un gioco tanto solido da tee a green non abbia prodotto un risultato migliore.

Oggi, venerdì, dopo 9 buche di tradizionale regolarità (un birdie su splendida palla data alla 3 e subito dopo un bogey per tre putt da distanza non eccessiva) sommati a 7 par, l’amen corner ha punito il nostro giocatore: doppio alla 11, bogey alla 12 e quando alla 13, par 5,

Chicco ha, al solito, brillantemente preso il green in due, sono arrivati i tre putt a frustrare l’immediata reazione.

Che è arrivata alla 15, col secondo birdie di giornata, prima che altri tre putt alla 16 trasformassero in un inopinato bogey una splendida prima palla sul par 3.

Un grande salvataggio del par alla 17, con wedge di terzo stampato a un niente dalla buca, ha fatto da preludio al bellissimo birdie della 18, nonostante la scelta prudenziale del legno 3 dal tee.

Ancora una palla in asta e, stavolta, un solo putt a riconfigurare in forma decorosa (+2) uno score che, a un certo punto, aveva preso pericolosamente a scivolare verso il basso.

Domani è un altro giorno (siamo in Georgia, terra di via col vento, dopo tutto), un altro meteo (pioverà): speriamo anche in un altro, più convinto, modo di puttare.

Chicco e il suo gioco lo meritano.