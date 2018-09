GOLF TODAY news

by

Tiger Woods contro ChiccoMolinari, per le terza volta in Ryder Cup: la storia continua. Ricordate? Li avevamo lasciati nel 2012 a Medinah con Tiger che concedeva a Francesco il putt che valeva il pareggio nel match e il mezzo punto che consacrava la vittoria dell’Europa contro gli increduli americani.

La prima volta era stata in Galles, al Celtic Manor: era finita 4&3 per la Tigre con Francesco però che aveva saputo spaventarla, portandosi sul 2up in avvio.

Il primo incontro tra i due, però, risale al 2006 con Molinari nelle insolite vesti del caddie: tutto vestito di bianco e con berretto verde d’ordinanza, portava la sacca al fratello Edoardo che fresco vincitore dello Us Amateur giocava di diritto il Masters scendendo in campo con il campione in carica, che – toh!- era proprio Tiger Woods.

Poi Tiger ha dovuto consegnare a Francesco il Quicken Loans, torneo sostenuto dalla sua fondazione. Prima vittoria sul Tour americano dell’azzurro. E qualche settimana dopo ha dovuto inchinarsi a Carnoustie.

Lì si è celebrato il momento più alto della storia del golf italiano: Molinari che vince sotto gli occhi di Tiger, suo compagno di match, e solleva la Claret Jug, il trofeo più antico, il più fascinoso, il sogno di ogni giocatore.

Domani mattina, alle 8.50, sul tee della uno del “magnifico” (parola di Jim Furyk) Golf National di Parigi, assisteremo a una nuova puntata della storia infinita.

Questa volta sarà una sfida a coppia: Tiger Woods-Patrick Reed contro Francesco Molinari-Tommy Fleetwood, in quello che si annuncia come il match del delirio, considerata la folla che lo seguirà.

Un indizio lo ha fornito la cerimonia inaugurale: al nome Tiger Woods si è levato un applauso fragoroso, infinito, da brividi.

L’uomo più amato resta lui anche quando si presenta da nemico. Al suo fianco Patrick Reed, Capitan America, lo spirito battagliero dell’ultima Ryder.

Sarà dura per i nostri, ma piano con i pronostici: Francesco Molinari gioca a memoria su questo campo, dove per 3 volte è arrivato secondo all’Open de France. E anche Fleetwood non scherza: qui, nel 2017, ha addirittura trionfato.

Molinari vive l’attesa come al suo solito: con tranquillità. “Mi aspettavo di ritrovare Tiger – dice -. Quando Thomas Bjorn mi ha annunciato che avrei giocato con Tommy nell’ultima sfida mattutina ho capito che mi sarei ritrovato di fronte Tiger, ancora una volta. Ma io sono tranquillo. Anzi: nel giro di prova ho provato ottime sensazioni”. C’è da credergli: alla classe indiscussa ha aggiunto anche l’esperienza. Numero 5 al mondo non si è certo per caso.