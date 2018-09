GOLF TODAY news

Gioco sul Tour Americano LPGA dal 2002 e su quello Europeo LET dal 2000. La mia esperienza arriva direttamente dal campo e dalle gare. Ho viaggiato tutto il mondo e da sempre ho giocato le più` importanti competizioni (Us Open, British Open, LPGA Championship, Solheim Cup, Giochi Olimpici etc). Ho lavorato fianco a fianco con famosi coach che hanno modellato lo stile di insegnamento negli anni (Dave Pelz, Bob Rotella, Vision54, Mike Malaska, Costantino Rocca etc) e quello che trasmetto ai miei allievi e` un golf a 360gradi. Chi gioca a golf non può` ambire alla perfezione. Il golf e` un gioco di pazienza, concentrazione, stile, ritmo e tutte quelle emozioni che ci rendono vulnerabili in un ambiente dinamico. Il golf e` anche sport, competizione e ricreazione, ma indifferentemente da come ognuno di noi lo vive, bisogna innamorarsi di quello che si fa ogni giorno.