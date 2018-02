GOLF TODAY

by

Da giovedì 5 a domenica 8 aprile, Borgo Egnazia lancia la prima edizione del “Borgo Egnazia Spring Trophy”, un evento dedicato a tutti i dilettanti e gli amanti del “gioco più bello del mondo”: il golf.

Per tre giorni il suggestivo campo 18 buche del San Domenico Golf, circondato da mare, macchia mediterranea e ulivi secolari, ospiterà un appuntamento che promette di essere un’esperienza di grande divertimento, con golfisti Amateur provenienti da tutto il mondo pronti a sfidarsi in una gara singola Stableford.

Il “Borgo Egnazia Spring Trophy” non sarà solo all’insegna dello sport, ma offrirà anche l’occasione per scoprire i colori della primavera, per conoscere i piaceri della tradizione culturale e assaporare i tesori enogastronomici della Puglia.

Il programma prevede un giro di prova e due giorni di gara (stroke play/individuali Stableford) seguiti da una cerimonia di premiazione tra gli ulivi millenari e il blu cristallino del mare Adriatico.

Destinato a diventare un appuntamento annuale, il “Borgo Egna zia Spring Trophy” è supportato dalla collaborazione con Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, che offre per questo torneo tariffe vantaggiose e possibilità di trasportare gratuitamente la sacca da golf al posto della valigia da stiva.

Per info e prenotazioni volo Air Dolomiti +39 089 97 58 04 97 – www.airdolomiti.de/golf-partner

Per info e prenotazioni “Borgo Egnazia Sprìng Trophy” +39 080 225 5850- www.borgoegnazia.it