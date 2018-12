AMADEUS news

Anna Ficarella, dopo gli studi universitari e musicali a Bari, si è addottorata in Musicologia storica presso l’Università di Colonia con la dissertazione Die Kategorie der Spätstils in der Klaviermusik des XIX. und XX. Jahrhunderts. Studien zur ‘Klavierübung’ von Ferruccio Busoni (Gustav Bosse Verlag, Kasel 1999). In seguito ha lavorato presso la casa editrice musicale Bärenreiter di Kassel e ha poi ottenuto un assegno di ricerca triennale all’Università di Bari per un progetto sull’attività di Mahler come interprete e direttore d’orchestra, in collaborazione con la Internationale Gustav Mahler Gesellschaft di Vienna. Tra i suoi principali interessi scientifici, l’indagine sui nessi tra composizione, estetica e pratica esecutiva tra Ottocento e Novecento nell’area culturale austro-tedesca.