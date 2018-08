AMADEUS news

Un programma che dal classico Mozart si inoltrerà nell’affascinante romanticismo della musica francese dell’Ottocento e Novecento, ispirata dai coinvolgenti ritmi americani del blues e del jazz: sarà questa la tappa proposta nella suggestiva cornice della piazza del Castello di Valvasone (PN) o in caso di maltempo nella sala Cavana del Castello dal Festival Internazionale Nei Suoni dei Luoghi, realizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

L’appuntamento è in programma per oggi, lunedì 6 agosto alle 21.00, con protagonisti la giapponese Lena Yokoyama al violino e Diego Maccagnola al pianoforte. Concerto accessibile alle persone con disabilità, organizzato in collaborazione con il Comune di Valvasone. Alle 19.00 sarà possibile visitare il castello grazie alle guide dell’associazione A Spasso per il Borgo! (prenotazione obbligatoria scrivendo a info.valvasone@gmail.com o telefonando allo 0434898898).