AMADEUS news

“L’Alto Adige Festival” 2018 si svolgerà di nuovo dal prossimo 4 agosto all’ 8 settembre a Dobbiaco e si presenterà, d’ora in poi, come un vero e proprio Festival della gioventù musicale sudtirolese, nazionale e internazionale. Vi si esibiranno in ordine di apparizione l’Orchestra Giovanile Bavarese, l’Orchestra Giovanile Barocca „Cordia“, l’Orchestra Giovanile Nazionale Romena, l’Orchestra Giovanile Nazionale Italiana e l’Orchestra Giovanile del Sudtirolo, che di concerto con i “Solisti Italiani” e “Windkraft” eseguirà i tre grandi lamenti della 3a Sinfonia di Gorecki in occasione della giornata della memoria nel centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale il 2 settembre prossimo.

Una particolare eccellenza musicale giovanile è rappresentata, da una parte, dal miracoloso giovanissimo pianista Alexander Malofeev e dall’altra dai bambini prodigio al pianoforte, che “Pianofriends” di Milano ha selezionato per conto del “Festival Alto Adige” per concorso.

Nel settore dei concerti popolari spiccano un concerto sinfonico con dell’ Orchestra Regionale del Veneto, che eseguirà alcune della musiche da film più noti di Ennio Morricone, e l’ensemble vocale berlinese “Onair”, che farà rivivere gli evergreens del pop e del rock del secolo scorso. Un originalissimo genere vocale sarà in programma con i sei cantanti della Val Badia de “Il Pinzimonio“, che eseguiranno „Stimmung“ di K. H. Stockhausen, capolavoro dell’avanguardia che s’ispirò negli anni sessanta alla musica rituale e meditativa dell’India. In un altro concerto vocale il coro da camera „Alla Breve“ completerà il programma della „Giornata della Memoria“ con Arvo Pärt.

Mahler sarà presente con la monumentale „Ottava“, che verrà eseguita, in collaborazione con le „Settimane Musicali Mahlerione“ e l’„Estate Musicale Pusterese“, da un imponente massa di cantanti, cori ed orchestrali della tedesca „Studienstiftung des Deutschen Volkes“ il 25 agosto.

Una conferenza del noto specialista di studi sul cervello, Wolf Singer, e una esposizione di quadri completeranno l’offerta culturale del festival.

Immagine di copertina: l’ensemble vocale berlinese “Onair”, Ph. Ben Wolf